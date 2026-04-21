銀一株式会社は4月21日（火）、同社が取り扱う「Osee（オーシー）」ブランドの映像制作用モニターについて、プロの映像クリエイターによる製品レビュー記事を公式Webサイトで公開した。 今回ピックアップされたのは、7インチオンカメラモニター「G7 Pro」と、21.5インチプロダクションモニター「Mega 22S4」の2製品。 実際の映像制作現場でどう使えるのか、取り回しやオペレ