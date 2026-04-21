焼肉帰りのお父さんに対し、ワンコが見せた“執拗すぎるチェック”が話題に。ニオイを頼りに繰り広げられるやり取りは、思わず笑ってしまう展開だったそう。 投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破。「面白すぎて笑ったｗ」「真剣さが可愛い」といったコメントが寄せられています。 【動画：『焼肉を食べて帰宅した』結果→犬がニオイで気付いて、洋服を…思ってもみなかった『まさかの行動』】 焼肉帰りのお父さん TikTok