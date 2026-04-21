ミツモアは2026年4月16日、メンタル不調による休職が職場に与える影響に関する調査結果を発表した。本調査は2026年4月10日〜11日の期間、メンタル不調による休職者が過去3年以内にいた企業の経営者・人事労務担当者・管理職550人を対象に、インターネット調査にて実施されたもの。○「第三の人手不足」が深刻化。約8割の企業で納期遅延や受注制限が発生メンタル不調で休職者が出た企業での業務遂行への影響メンタル不調で休職者が