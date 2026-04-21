スターダム伊藤麻希インタビュー前編今、世界のプロレス界で最もその一挙手一投足が注目される日本人女子レスラー、それが伊藤麻希だ。アイドルグループ「LinQ」を解雇されるという絶望的な状況を、彼女は「クビ、万歳！」という叫びとともに、レスラーとしての最大の武器へと昇華させた。伊藤は、なぜ言葉も通じぬ海外のファンを熱狂させ、SNSで世界トレンド入りを果たすまでの存在になれたのか。幼少期の意外な素顔から