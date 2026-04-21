コントみたいなリアクションをするわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で224万回再生を突破し、「大げさで草」「めちゃくちゃ笑ってしまった」「永遠にリピートして見ちゃうw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんが突然『奇声』を上げた結果→近くにいた犬が…お笑い芸人のような『100点満点の光景』】 赤ちゃんと犬を撮影していたら… TikTokアカ