どこか懐かしい、日常の中になじむお菓子――そんなケーキたちが並ぶのが、今回訪れた「タケヤ洋菓子舗」。パティシエ国際コンクールで日本代表にも選ばれたシェフが、2026年1月に東京・都立大学にオープンし、すでに数々の雑誌にも掲載されるほど人気となっているこのお店。シェフもおすすめする、とっておきのスイーツをご紹介します。 "日本が好きだから。" 和の空気漂う暖簾を潜り抜けて