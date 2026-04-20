田中碧の活躍もあり、リーズ・ユナイテッドは最下位ウルブスに3-0で快勝イングランド1部リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧は、現地時間4月18日に行われたプレミアリーグ第32節のウォルバーハンプトン戦に先発出場し、3-0の快勝に貢献した。日刊紙「Yorkshire Evening Post」が報じている。リーズは前半18分にジェームズ・ジャスティンのゴールで先制すると、その直後にはノア・オカフォーが加点。後半アディショナ