血管の詰まりを予防するためには、継続できる日常習慣を地道に積み重ねることが重要です。適度な運動や十分な水分補給、食事のタイミングの工夫に加え、定期的な健診を通じて血管の状態を定期的に把握することも欠かせません。日常生活のなかで取り入れやすい予防策と検査の種類についてご紹介します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江