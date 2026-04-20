敵地・ロッキーズ戦で4回2/3を投げて7安打3失点【MLB】ロッキーズ 9ー6 ドジャース（日本時間20日・デンバー）ドジャースの佐々木朗希投手は19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦で5回途中7安打3失点で降板し、今季初勝利はならなかった。防御率6.11。デーブ・ロバーツ監督は「全体的には前回よりも良い内容だった」と及第点を与えた。3回まで26球で2安打無失点。完封ペースだったが、2巡目以降に崩れた。4回は遊撃内野