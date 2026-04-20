退職のあいさつは、長く勤めた職場に区切りをつける大切な場面です。 感謝の気持ちや達成感がある一方で、ふと過去を振り返って複雑な感情が込み上げることもあります。今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職の場面でこれまでの会社生活を思い返した印象的なエピソードです。表向きは穏やかなあいさつの裏で、本人の中ではまったく別の感情が渦巻いていたようで――。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください