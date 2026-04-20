みなさんは、家賃が上がる場合、いくらまでなら許容できますか。株式会社AZWAY（東京都豊島区）が実施した「家賃」に関する調査によると、「月5000円まで」が最多となりました。【調査結果を見る】納得できる値上げの理由は？本調査は、10〜60代以上の男女300人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。「現在の家賃（管理費・共益費込み）」を聞いたところ、「5〜7万円」「7〜10万円」（いずれも23.7％）が最多