保湿ティシュブランド「ネピア 鼻セレブ」から誕生したスキンケアライン「ネピア 鼻セレブ SKINLISM（スキンリズム）」から2026年3月5日に新登場したのは、ゆらぎ肌・敏感肌向けのシートマスク。お肌への優しさに定評のある鼻セレブのシートマスクと聞いたら……美容好きとしては期待が高まって仕方ありません。編集部に実物が届いたので、さっそく使ってみようじゃありませんか〜！【気になる紙質は感動レベル!!】今回試してみた