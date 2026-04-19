◇JABA日立市長杯選抜野球大会準決勝日本製鉄鹿島2―1日立製作所（2026年4月19日日立製作所野球場）日本製鉄鹿島が一発攻勢で日立製作所との同県対決を制し、決勝進出を果たした。4回に生田目忍外野手（28）が右中間へ先制の決勝ソロを放つと、樫村昌樹内野手（26）にも左越えソロが飛び出し加点。4投手による継投で1失点に封じ、逃げ切った。「真っすぐが速いのでそれを叩けば崩せると思っていました。それを打てて良か