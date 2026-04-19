女優の内山理名が19日にInstagramを更新。2025年9月に出産した第1子とのリフレッシュ時間を写真で公開した。【写真】内山理名、2025年9月に生まれた第1子とリフレッシュ時間内山が「Have a beautiful day!!」と投稿したのは公園で撮影されたオフショット。写真には、青空と緑に囲まれる中、内山がベビーカーを押す姿が収められている。投稿の中で彼女は「新緑に包まれながら、深呼吸して、歩いて、喋ってリフレッシュした時