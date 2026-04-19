【モデルプレス＝2026/04/19】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが、4月18日に自身のInstagramを更新。ショートパンツを着こなした全身ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】グラビア話題の44歳元NHKアナ「目が釘付け」巨大スイカ前でのショーパン姿◆竹中知華アナ、ショートパンツ姿で美脚披露竹中は、スイカの絵文字を添えて、大きなスイカのオブジェの前に立ち笑顔を見せる全身ショッ