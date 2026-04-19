レアル・マドリードは18日、スペイン代表DFラウール・アセンシオのメディカルレポートを発表した。アセンシオは15日に敵地で行われたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグのバイエルン戦に帯同していなかった。レアル・マドリードのメディカルサービスによる検査の結果、アセンシオは細菌性腸炎と診断され、自宅療養中だという。スペイン紙『アス』によると、マドリード州では同様の症例が多数確認されており、感