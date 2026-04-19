猫の便秘のサインとは？ 猫が便秘になっていたとしたら、早く気づいてあげたいですよね。それには、サインを見逃さないことです。便秘のサインには以下のようなものがあります。 1.お腹の張り 便秘になるとお腹が張ります。触ってみると硬くなっているのがわかるでしょう。痛みがある場合は、触られるのを嫌がることもあります。 2.食欲低下 お腹が張っていると痛みがあったり苦しいので、ごはんを食べなく