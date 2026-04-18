こんなにしっかりできるの!?▶▶この作品を最初から読む小学校受験という、新たな戦地のリアル！娘・結衣の優秀さに可能性を感じ、意を決して小学校受験の世界に飛び込んだ母・茜。お受験塾で知り合ったママ友たちには資本力や家柄という面では太刀打ちできないものの、娘を想えば想うほど、その世界の闇に飲み込まれていきます。そんな中、小学校受験の砦ともいうべき夏休みで茜は夫・総介とのすれ違いに苦しみます。自