ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏（53）がゲスト出演し、驚きの買い物事情を明かす場面があった。「人生で一番高い買い物は何?」と質問されると、堀江氏は「会社とかでいうと、普通に何百億みたいなのをやってるからさ」と返す。そこで「たとえば、車みたいなモノでいうと?」と質問されると、堀江氏は「そうなるとプライベートジェットとかになっ