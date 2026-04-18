新学期の給食がスタートするこの季節。ふと「あの給食をまた食べたい！」と思う人もいるはず。今回は、大人も子どももおいしく食べられる人気の給食レシピをご紹介します。きなこ揚げパンやカレーライスなど、思い出の味をぜひおうちで作って、家族みんなで楽しんでください。おうちで楽しむ！定番&人気の給食レシピを紹介給食のカレーライス出典：https://www.instagram.com給食の定番、カレーライスのレシピをご紹介！市販