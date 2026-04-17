韓国のフォトグラファー キム・ヨンジュンとアートディレクターの吉⽥ユニが、初のコラボレーション写真展「KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION “Face to face”」を⿇布台ヒルズギャラリーで開催する。会期は4⽉29⽇から5⽉28⽇まで。会場では、⽇韓のトップ俳優62名を撮り下ろした作品を展示する。【画像をもっと見る】キム・ヨンジュンは、ソウル出⾝のフォ