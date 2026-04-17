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¢£KIM YEONG JUN ¡ß YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION ¡ÈFace to face¡É
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯4⽉29⽇¡Ê⽔¡¦½Ë¡Ë¡Á 5⽉28⽇¡Ê⽊¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00
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