インファンティーノ会長をはじめとするFIFAの幹部たちは、ありとあらゆる企画を模索中だが……(C)Getty Images来る6月11日に開幕する北中米ワールドカップ。史上初となる3か国共催となるビッグトーナメントは、スポーツ興行としてもかつてない規模となる。その中で決勝戦の試合中に実施される異例のイベントが波紋を呼んでいる。【動画】え？なんでいるの？トランプ大統領が非難されたチェルシーの戴冠シーン米メディア『The