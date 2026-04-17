ululis（ウルリス）が、うるおいケアと皮脂コントロールを両立した2タイプのドライシャンプーを、2026年4月25日（土）より全国のドラッグストアおよびバラエティショップにて数量限定で発売する。■ベタつきを抑えながらうるおいを補う汗や皮脂によるベタつきを抑えつつ、乾燥しがちな髪や頭皮にうるおいを与える設計。「ナノバブルミスト ドライシャンプー」は、パウダーin処方で余分な皮脂を吸着しながら、ナノバブルによってう