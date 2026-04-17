[4.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](花園)※19:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 菅原大道DF 4 山下諒時DF 11 堤奏一郎DF 13 美馬和也DF 40 川上竜MF 10 久保吏久斗MF 14 住田将MF 37 家坂葉光MF 41 野瀬龍世FW 9 島田拓海FW 19 増田隼司控えGK 31 関沼海亜DF 2 坂本翔DF 35 Shin Kyu-WonMF 7 木匠貴大MF 18 夏川大和MF 32 鳥山陽斗FW 27 和田育FW 28 東家聡樹FW 99 ヴィニシウス・ソウザ監督藪田