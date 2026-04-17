相談に乗ってくれていた男性がだんだん頼もしく思えてきて、気づいたら恋をしていた…そんなときあなたならどうしますか？今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、好きになった相談相手の男性にアプローチするためにはどんな一言があるのか聞いてみました。【１】「私、○○君に支えられてるって気づいたの。」と気持ちを伝える。「なくてはならない存在だと伝えたいので。」（２０代女性）のように、その男性がいかに大