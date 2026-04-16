京都府南丹市で行方不明だった安達結希君が遺体で見つかった件について、16日、京都府警は父親の会社員安達優季容疑者を死体遺棄容疑で逮捕した。 安達容疑者は「私のやったことに間違いありません」と、容疑を認めている。 結希君事件に関しては、現在まで連日に渡りテレビやウェブ媒体で報じられており、容疑者が逮捕された今もワイドショーで現場での中継が行われている。 本事件は当初は殺人事件ではなく行方不明