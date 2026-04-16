2025年、AIは自律的な処理ができるようになり始め、「AIエージェント元年」といわれる年になった。会話の相手ができるだけだったAIが、「自分の代わりに動く」ようになったのだ（＝AIエージェント、代理人）。そして今年に入りさっそくそのAIはまためざましい進化を始めている。今回はその中で注目度の高い「Agent Skills」と呼ばれる機能を紹介したい。■「SaaSは死んだ」──米国に衝撃が走ったAIの進化2026年2月初旬、米国の大