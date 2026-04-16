【モデルプレス＝2026/04/16】2025年6月26日より、活動を休止していたタレントの折田涼夏が2026年4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ただいま」というメッセージとともに近影を公開した。【写真】交通事故で活休「今日好き」美女「変わらず可愛い」9か月ぶり近影◆折田涼夏の「ただいま」投稿に反響折田は「ただいま」と記し、手を頬に添えた自撮り写真を投稿。また、同日更新されたTikTokでは「みんなただいま 約1年