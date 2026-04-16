すき家は、2026年4月14日から使えるお得なクーポンを公式アプリで配信中です。Sukiシェイクは全種類が対象4月14日から利用可能なクーポンは2種類あります。【シャキうま塩野菜牛丼50円引き】4月14日9時から26日23時59分まで、「シャキうま塩野菜牛丼」、「おんたまシャキうま塩野菜牛丼」を対象とした50円引きクーポンが登場しています。クーポンは1回の会計につき、3個まで利用可能。トッピング牛丼のランチコンボも対象です。S