今回、Ray WEB編集部は、職場の同僚について読者に話を聞いて漫画にしてみました。明らかにインフルエンザにかかっているしずか...。熱はないから大丈夫と言い張っていますが、このあと主人公に悲劇が！？原案：Ray WEB編集部作画：httpライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】体調不良なのに出社する同僚。「インフルエンザかかったことない」と言い張っているけど...翌日【最悪な展開】が！？