Ｍ９級の揺れが予想される地域北海道沖で、未曽有（みぞう）の大震災が起きようとしている――。東北大、北海道大、海洋研究開発機構の共同研究チームが、北海道太平洋沖の千島海溝でマグニチュード（以下、Ｍ）９級（東日本大震災と同レベル）の超巨大地震の発生が切迫している可能性があると発表したのは今年２月だ。同研究チームのスタッフで、東北大学災害科学国際研究所の富田史章助教が話す。「千島海溝南西部では、過去の津