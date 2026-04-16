◇東都大学野球春季リーグ戦第2週第2日立正大 6―3 国学院大（2026年4月15日神宮）2回戦3試合が行われ、10季ぶりに1部復帰した立正大の高田庵冬（あんと）内野手（1年）が2本塁打3打点を記録した。5試合4本塁打のスーパー1年生の活躍などで、国学院大を6―3で下して1勝1敗に持ち込んだ。亜大は東洋大に11―2で連勝し、青学大も中大に5―0で連勝して、ともに勝ち点を挙げた。末恐ろしい1年生スラッガーが大学野球の聖地に