ここ数年じわじわブームとなっている「モーニング」。ある調査によれば、モーニングサービスの魅力1位は「プチ贅沢気分が味わえる」でした。おうちで朝食を食べるのもいいけれど、ちょっと早起きして外食するとなんだか気分がいいものです。近ごろでは、チェーン店でもモーニングをおこなうところが増えているみたい。気になるお店をいくつかピックアップしてみたので、さっそく明日の朝にでも行ってみない？【若い世代ほどモーニ