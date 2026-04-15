男性がそれまで普通だったのに、急に優しくなる。連絡が増えたり、気遣いが細かくなったり。そんな変化に戸惑った経験はありませんか？嬉しい反面、「どうして？」と不安になるものです。男性の本音は、この“変化のタイミング”にわかりやすく表れます。失いそうになった瞬間男性が急に態度を変える一番わかりやすいタイミングは、「このままだと離れるかもしれない」と感じたとき。連絡が減った、距離を取られたなどの変化に気づ