中国教育部留学サービスセンターがこのほど公表したデータによると、2025年に中国へ帰国した留学生は53万5600人に達し、2024年より4万600人、2023年より12万人増えました。留学生の「帰国ブーム」が引き続き強まっていることがうかがえます。業界関係者は、中国人留学生の「帰国ブーム」は主に三つの大きな要因によって後押しされていると分析しています。一つ目は、国際情勢の変化によって、より確実性の高い進路を求める動きが強