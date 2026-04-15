リラックスしながらスタイルアップしたい方に♡BAMBI WATERから、ガードル付きリラックスパンツの新作ショートタイプが登場しました。履くだけでヒップラインを整えつつ、快適な着心地も叶える優秀アイテム。おうち時間からワンマイルコーデまで幅広く活躍する注目の一枚をチェックしてみてください♪ 履くだけで美シルエット♡ 「ガードル イン リブショートパンツ」は4,980円（