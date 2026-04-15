BAMBI WATERのガードル付きリラックスパンツ新作♡履くだけ美シルエット

リラックスしながらスタイルアップしたい方に♡BAMBI WATERから、ガードル付きリラックスパンツの新作ショートタイプが登場しました。履くだけでヒップラインを整えつつ、快適な着心地も叶える優秀アイテム。おうち時間からワンマイルコーデまで幅広く活躍する注目の一枚をチェックしてみてください♪

履くだけで美シルエット♡

「ガードル イン リブショートパンツ」は4,980円（税込）。カラーはブラック1色、サイズはS・M・L・LLの4展開。

内蔵されたガードルにより、ヒップや骨盤をやさしくサポート。適度なホールド力で締め付けすぎず、自然なスタイルアップを叶えます。伸縮性のあるリブ素材で、動きやすさも抜群です。

Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル

快適さを追求した設計♡

独自の弾性ニットと着圧シールを組み合わせ、部位ごとに最適なサポートを実現。

ウエストはリボンで調整でき、リラックスタイムでもストレスフリーに着用可能です。さらにメッシュ素材を採用することでムレを軽減し、長時間でも快適な履き心地をキープします。

日常使いしやすい万能アイテム

リラックスウェアとしてはもちろん、そのまま外出できるワンマイルウェアとしても活躍。

シンプルなデザインでトップスを選ばず、幅広いコーディネートに対応します。素材はレーヨン92％・ポリウレタン8％（裏地ナイロン60％・ポリウレタン40％）で、柔らかくなめらかな質感です。

BAMBI WATER GIRDLE IN RIB SHORT PANTS



価格：4,980円（税込）

カラー：ブラック（サイズ：S／M／L／LL）

快適と美しさを両立

BAMBI WATERのガードル付きリラックスパンツは、快適さとスタイルアップを同時に叶える新定番アイテム♡日常の中で無理なくボディラインを整えられるので、毎日着たくなる一枚です。

リラックスしながら美しさをキープしたい方は、ぜひ取り入れてみてください♪