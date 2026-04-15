ローソンストア100では、関東エリアで先行実施していた130円のおにぎり各種を108円で販売する施策を、2026年4月15日から全国の店舗で拡大展開します。先行販売で"販売数200％超"を叩き出した施策が全国展開に関東エリアで先行して実施していたおにぎり5種を108円で販売する施策は、値下げ前の平均販売数と比較して212.6％の増加を記録する驚きの結果となりました。こうした結果を受け、ローソンストア100は「おにぎり値下げ」を全