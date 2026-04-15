懐かしくて新しい“レトロファンシー”が帰ってきた♡SWIMMERとサンキューマートの人気コラボ第2弾が登場します。赤を基調にしたキュートなデザインと、毎日使える便利アイテムが揃ったラインナップ。しかもほとんどが390円（税込429円）で手に入るのも魅力です。ときめきいっぱいの雑貨たちをチェックしてみてください♪ 全20アイテムの豪華ラインナップ♡ 今回のコラボは全20種類を展