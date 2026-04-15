SWIMMERとサンキューマートのコラボ雑貨♡レトロ可愛い全20種登場

懐かしくて新しい“レトロファンシー”が帰ってきた♡SWIMMERとサンキューマートの人気コラボ第2弾が登場します。赤を基調にしたキュートなデザインと、毎日使える便利アイテムが揃ったラインナップ。しかもほとんどが390円（税込429円）で手に入るのも魅力です。ときめきいっぱいの雑貨たちをチェックしてみてください♪

全20アイテムの豪華ラインナップ♡

今回のコラボは全20種類を展開。価格はすべて390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）。

ヘアアイロンケース、フェイスタオル、歯ブラシセット、ロングヘアクリップ、アクリル前髪クリップ、まつげカーラーなど、日常使いしやすいアイテムが揃っています。

学校やお出かけなど、さまざまなシーンで活躍するのが魅力です。

Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル

可愛さ抜群の小物アイテム♡

「ふわふわ巾着」（390円税込）はキャラクターのやさしい手触りが特徴。「ポップコーンポーチ」（390円税込）はポコポコとした立体感のある素材で、見た目も楽しいアイテムです。

スイーツやリボンモチーフを取り入れたデザインで、持つだけで気分が上がる可愛さがポイントです。

販売＆予約情報をチェック

WEB先行予約は2026年4月15日（水）12:00より公式オンラインショップで受付開始。店頭販売は5月上旬より順次スタートします。

※地域や店舗により販売開始日が異なります

※各商品上限数に達し次第受付終了

毎日にときめきをプラス

SWIMMERとサンキューマートのコラボは、可愛さと実用性を兼ね備えた特別な雑貨コレクション♡手に取りやすい価格で、気軽におしゃれや推し活を楽しめるのも嬉しいポイントです。

自分用はもちろん、ちょっとしたプレゼントにもぴったり。この春は、ときめきあふれるアイテムで日常を彩ってみてください♪