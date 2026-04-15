子どもの頃の夢を叶えるアイス｢トッピンぎゅ～!｣が2026年3月24日(火)より発売中です。2024年の発売時にはSNSで話題となり、商品供給が間に合わず販売休止となるほど大人気だった商品が、なんと復活したのです!ホイップクリーム風アイスにカラフルなトッピングを詰め込んだ夢のようなアイスを紹介します。実際に食べてみた感想もまじえながら紹介するので、参考にしてもらえると嬉しいです。 人気商品が復活｢トッピン