子どもの頃の夢が叶うアイスが再販!カラフルトッピングでインパクト大｢トッピンぎゅ～!｣

子どもの頃の夢を叶えるアイス｢トッピンぎゅ～!｣が2026年3月24日(火)より発売中です。2024年の発売時にはSNSで話題となり、商品供給が間に合わず販売休止となるほど大人気だった商品が、なんと復活したのです!ホイップクリーム風アイスにカラフルなトッピングを詰め込んだ夢のようなアイスを紹介します。実際に食べてみた感想もまじえながら紹介するので、参考にしてもらえると嬉しいです。

人気商品が復活｢トッピンぎゅ～!｣

2024年に発売になった｢トッピンぎゅ～!｣194円(税込)は、SNSを中心に大きな話題となり、商品供給が間に合わず販売休止となるほど反響のあったアイスです。食べたくても食べられなかった人もいたかもしれませんね。

2026年3月24日(火)より再販されることになり、嬉しいですね。

子どもの頃に｢トッピングをたくさん食べたい｣と思っていた夢を叶えたアイスなので、見た目はカラフルでとてもかわいいです。インスタ映えすること間違いなしで、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめます。

アイスの中にもチョコソース&カラースプレー

ホイップクリーム風アイスに、チョコソースとカラースプレーが混ぜ込まれているので食感も新食感です。カラースプレーのシャリっとした食感もやみつきに。ホイップクリーム風アイスに濃厚なチョコソースが合わさり、相性抜群です。

｢トッピンぎゅ～!｣をもっとかわいくしてみたい人には、カラースプレーの追いトッピングのアレンジをしてみるのもおすすめです。カラフル度がアップして、自分好みの｢トッピンぎゅ～!｣がよりかわいくなるみたいです。

いかがでしたか。発売にあわせて、豪華賞品が当たる｢トッピンぎゅ～!ワクワクプレゼントキャンペーン｣も実施中です。豪華賞品が当たるので、気になった方は公式サイトの詳細を確認ください。

｢トッピンぎゅ～!｣で、子どもの頃に叶えたかった夢をぜひ味わってみてくださいね。

取材協力/赤城乳業