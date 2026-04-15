【漫画】二重にすれば「かわいくなれる」と思っていた【漫画の本編を読む】二重にすれば「かわいくなれる」と思っていた「すっげー、ブス」。エレベーターですれ違いざま、見知らぬ男性に放たれた言葉。14歳で二重整形をおこない、就職後もほうれい線やシミ、イボを除去するなど、「かわいい」と言われる努力を続けてきたのに、なぜ……。うみの韻花(X：@umino_otoka)さんの実体験を漫画化した「14歳で整形した私 『ブス』の呪いか