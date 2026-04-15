「14歳で整形デビュー」総額700万円超を整形に捧げた女性の末路…二重にすれば「幸せになれる」はずだった【作者に聞く】
【漫画の本編を読む】二重にすれば「かわいくなれる」と思っていた
「すっげー、ブス」。エレベーターですれ違いざま、見知らぬ男性に放たれた言葉。14歳で二重整形をおこない、就職後もほうれい線やシミ、イボを除去するなど、「かわいい」と言われる努力を続けてきたのに、なぜ……。うみの韻花(X：@umino_otoka)さんの実体験を漫画化した「14歳で整形した私 『ブス』の呪いから解けて自分を好きになる日まで」を紹介するとともに、本作を通して伝えたいことを作者に聞いた。
※本作は著者の体験を描いたコミックエッセイです。紹介している症状や経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
■14歳で手にした二重まぶたと、解けない「ブス」の呪い
幼いころに容姿を否定されたことがきっかけとなり、うみのさんは14歳で初めての二重整形に踏み切った。二重になれば「かわいくなれる」と信じていたが、それは長い葛藤の始まりに過ぎなかった。大人になってからも、鏡を見るたびに新たな欠点が気になり、整形を繰り返す日々。努力を重ねてもなお、他人からの心ない一言で自尊心が崩れ去る。本作は、そんな外見の呪縛に苦しむ女性のリアルな姿を浮き彫りにしている。
■総額700万円以上を投じた「整形沼」の果てにある孤独
これまで目、鼻、輪郭、胸など、整形に投じた総額は700万円以上にのぼる。うみのさんは「モラハラの彼と別れたことをきっかけに『人生をまた一からやり直そう』と一念発起し、幼いころからの夢である漫画家を目指すことにしました。誰かに批判されたとしても、自分自身のありのままの体験を漫画にしようと決めたんです」と、執筆の経緯を語る。コンプレックスは根深く、周囲に相談できず1人で抱え込んでしまう。そんな「整形沼」にどっぷりと浸かった経験があるからこそ、描ける痛みがある。
■「見た目が一番」という価値観から抜け出すために
「外見やコンプレックスに悩み、苦しむ人はたくさんいると思います。そんな人たちに『悩んでいるのはあなただけじゃないよ、だから大丈夫』と、この本を通して伝えたい」とうみのさんは話す。「人は見た目が一番大事」という風潮に惑わされず、自分をしっかり持って生きてほしいという願いが込められている。コンプレックスをどう受け入れ、前向きに生きるヒントを見出したのか。本作は、同じ悩みを抱える人々の心の拠りどころとなる作品だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。