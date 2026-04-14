福岡県は県内の子育て世帯に対する物価高対策として、子ども1人あたり1万円を支給すると発表しました。■福岡県・服部知事「子どもたちが未来に向かって健やかに成長できる環境づくりに全力で取り組んでまいりたい。」対象となるのは、ことし3月末までに生まれた18歳以下の子どもで、県内ではおよそ82万人です。世帯の所得制限はなく、子ども1人あたり1万円を、ことし6月以降、国の物価高対策の「応援手当」と同じ口座に振り込みま