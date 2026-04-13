【東京プリンスホテル】では2026年5月31日（日）まで、東京タワーを間近に見ながらピクニックを楽しめる「TOKYO BLOOM PICNIC（トーキョーブルームピクニック）」をカフェ＆バー タワービューテラスで開催。バスケットにぎっしり詰め込まれた料理を楽しみながら、目の前にそびえる東京タワーの絶景を満喫。春ならではのひと時です。｜ホテルのテラスでおしゃれなピクニック東京プリンスホテルの3階にある広々としたテラスでは、春