美意識が冴える週。イメチェンや買い物などセンスの良さを発揮できそう。また部屋の模様替えも○。仕事は意外な人に足を引っ張られがち。自分のミッションは人に託さないこと。金運はバランスよくお金を使うと潤いが続きそう。恋愛は想う相手ほど釣れなくされる恐れが。