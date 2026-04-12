【競馬】忘れな草賞（4月12日／阪神競馬場・3歳オープン・芝2000メートル）【映像】今村聖奈騎手と好タッグ！ 最後方から豪脚“ごぼう抜き”桜の女王が決まるG1レースの前哨戦で、偉大な父を血統に持つ3歳牝馬が女性ジョッキーとのタッグで衝撃レースを披露。多くの競馬ファンが「オークスの本命決まった」と新たなスターホース誕生の予感に沸いている。12日の阪神競馬場第9レース・