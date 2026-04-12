こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。暖かくなるにつれ、外出してモバイルバッテリーを持ち歩く機会が増えますよね。万が一の発火リスクに備えた安全対策はとっていますか？まだならば、3月4日に発売したサンワダイレクトの難燃性ケース「200-BAGINFP2SV」 に入れることをおすすめします。内・外で耐火設計に徹した心強い存在ですよ。■この記事で紹介している商品 サンワダイレ